تزامنا مع أنباء زيارة نتنياهو... المغرب يكشف مفاجأة خطيرة تثير جدلا واسعا

2019/03/08 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان السلطات المغربية، مساء الخميس، توقيف 10 أشخاص، يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لمنح الجنسية المغربية لإسرائيليين، جدلا واسعا في الشارع المغربي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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