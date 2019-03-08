مجلة: ألمانيا لن تدرج

2019/03/08 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، إن بلاده لن تحذو حذو بريطانيا، وتعلن حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".

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