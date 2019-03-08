منتخبنا الاولمبي يهزم نظيره القطري تجريبيا

2019/03/08 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخبنا الأولمبي على نظيره القطري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن اطار أستعدادتهما لتصفيات أسيا ذون ٢٣ سنة.وجاء هدف المباراة الوحيد بأمضاء اللاعب مراد محمد في الدقيقة ٢٠ من المباراة.وكان منتخب الأولمبي العراقي قد دخل بمعسكر تدريبي في قطر يستمر حتى الثامن عشر من […]

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