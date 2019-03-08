حكومة إقليم كوردستان: نأمل في استمرار الجو الإيجابي القائم مع بغداد للتوصل لحلول مرضية

2019/03/08 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلعبر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، اليوم الجمعة، 8 آذار، 2019، عن أمل حكومة الإقليم في استمرار الجو الإيجابي القائم مع بغداد للتوصل لحلول مرضية، مشيداً باطلاع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي على الوضع في كوردستان والتواصل الموجود مسبقاً بين الإقليم وعبدالمهدي شخصياً.وقال دزيي لشبكة رووداو الإعلامية: "نبارك ونهنئ بهذه الخطوة وقرار حكومة إقليم كوردستان وبالتأكيد كان هناك تعاون مع الحكومة الاتحادية ودولة رئيس الوزراء ووزير المالية العراقية حول هذا القرار الذي اتخذ من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان ونتمنى أن تستمر المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد".وأضاف: "هنالك الكثير من المواضيع الأخرى بين أربيل وبغداد من القضايا الأمنية والاقتصادية والجمارك ونتمنى أن تستمر هذه اللقاءات بين أربيل وبغداد للوصول إلى حلول مرضية لكي نقوم بتقديم خدمات أكثر للمواطنين العراقيين ومواطني إقليم كوردستان".ورداً على سؤال بشأن مدى اعتبار الحكومة العراقية الحالية أفضل من سابقاتها، قال دزيي: "الظروف الحالية تختلف عن ظروف الحكومات السابقة، ومع الأسف الشديد في شباط 2014 قامت الحكومة العراقية بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة ورواتب مواطنين إقليم كوردستان بقرار سياسي من حكومة السيد المالكي"، لافتاً إلى أن "القرارات الأخيرة جاءت ضمن قانون موازنة 2019 التي تتضمن مادة تلزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان". وتابع: "نشكر جهود أعضاء برلمان الكتل الكوردستانية والكتل الأخرى التي دعمت هذا المشروع وكذلك السيد عادل عبدالمهدي ووزير المالية"، مشيراً إلى "اطلاع د.عادل عبدالمهدي على الوضع في كوردستان والتواصل الموجود مسبقاً بين الإقليم والدكتور عادل عبدالمهدي شخصياً وهذا أمر معروف، ونتمنى أن يستمر هذا الجو الإيجابي لكي نصل إلى حلول مرضية".وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، إلغاء نظام ادخار رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتكليف المجلس الإقليمي للنفط والغاز بإجراء محادثات جادة مع بغداد.وقال رئيس الحكومة، نيجيرفان البارزاني في مؤتمر صحفي: "أشكر السيد عادل عبدالمهدي لتفهمه وسعيه لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان أسوةً ببقية موظفي العراق، ونأمل أن نصل إلى نتائج جيدة في مفاوضاتنا مع بغداد وأن لا يتأثر مواطنونا مستقبلاً بمجريات العلاقات السياسية مهما ساءت لا قدّر الله، ونؤكد التزامنا بتسوية جميع المسائل العالقة بالاحتكام إلى الدستور".

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