بالصور.. إستعدادات جلسة يوم غد في المجلس الوطني

2019/03/08 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنجزت الإستعدادات الخاصة لعقد جلسة مجلس النواب في مبنى المجلس الوطني في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد وخارج المنطقة الخضراء.

وسيعقد البرلمان جلستيه الأولى والثانية في الفصل التشريعي الثاني خارج مبناه في المنطقة الخضراء بسبب أعمال صيانة في قصر المؤتمرات.وقالت مقررة مجلس النواب خديجة علي في بيان اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "جلستي السبت والاثنين، ستعقدان في مبنى مجلس الأمن الوطني في العلاوي".وبينت، ان "١٣ قانونا سيباشر بها البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني منها قانون النزاهة وقانون الكسب غير المشروع والمحكمة الاتحادية وقانون استرداد أموال العراق وقانون المرور وقانون حماية القوانين".يشار ان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد قرر بعد تسلمه رئاسة الحكومة في نهاية 2018 عقد جلسات مجلس الوزراء في مبنى حكومي خارج المنطقة الخضراء لأول مرة بعد تغيير النظام المخلوع والحكومات المتعاقبة.انتهى

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