البرلمان يبدا غدا فصله التشريعي الثاني بكلمة لرئيس الجمهورية

2019/03/08 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ مجلس النواب يوم غد السبت فصله التشريعي الثاني.وذكر بيان للدائرة الاعلامية ان " فقرات جلسة الغد تتضمن كلمة لرئيس

الجمهورية ودعوة عامة لمناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد

الاداري والمالي ".واضاف ان الجلسة ستعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء

الاعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية وكالة ورئيس هيئة النزاهة وكالة".

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