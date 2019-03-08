انباء عن نجاح باكستان في اسر طيار اسرائيلي

2019/03/08 | 22:23

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كشف دبلوماسي باكستاني سابق عن نجاح السلطات الباكيستانية في اسر

طيار اسرائيلي كان يقود مقاتلة هندية تم اسقاطها في المواجهات

الاخيرة .وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي٫ تصريحات لدبلوماسي باكستاني سابق

كشف فيها عن احتجاز إسلام آباد لطيار إسرائيلي كان يقود مقاتلة

هندية تم اسقاطها في الاشتباك الجوي مع الهند 27 فبراير.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وتسجيل صوتي منسوب إلى

الدبلوماسي الباكستاني السابق والمحلل السياسي، ظفر هلالي، حيث

يقول، نقلا عن “مصادره في وزارة الدفاع” إن باكستان احتجزت الطيار

الإسرائيلي الذي نجا بعد إسقاط طائرته وتحطمها في الأراضي

الباكستانية، جراء الاشتباك الجوي.ووردت أنباء مفادها أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع باكستان

لإقناعها بإطلاق سراح الطيار الإسرائيلي المحتجز.وفي أعقاب الاشتباك، أعلنت إسلام آباد عن إسقاطها مقاتلتين هنديتين،

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، آصف غفور، احتجاز

طيارين هنديين، لكن سرعان ما تراجعت إسلام آباد عن هذه التصريحات

وبدأت تتحدث عن أسرها لطيار باكستاني واحد، وهو الذي جرى تسليمه

لاحقا إلى نيودلهي.وذكرت باكستان فيما بعد أن المقاتلة الهندية الثانية التي أسقطتها

تحطمت في الجانب الهندي من الحدود، دون نشر أي فيديوهات أو صور تؤكد

ذلك.

من جانبهم، أشار مغردون اسرائيليون إلى صورة سبق أن نشرها على

حسابه في “تويتر” الناشط الإسرائيلي المدعو، حنانيا نفتالي، وهي تظهر

طيارين إسرائيليين بوجهين مموهين، إلى جانب طيارين هنديين.الجديد بالذكر ان الكيان الاسرائيلي لديه تنسيق عسكري ومخابراتي واسع

مع الهند ٫ وسعى الموساد الاسرائيلي الى التقرب للهند وكسب ثقتها

بتقديم معلومات عن الجماعات المتطرفة في باكستان والتي تنشط في كشمير

وتهدد القوات الامنية الهندية في الجانب الاخر من كشمير الخاضع لسيطرة

القوات الهندية .

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