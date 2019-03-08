الاعلام الأمني تعلن تفاصيل جديدة بشأن تفجير الموصل

2019/03/08 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت

خلية الاعلام الامني، الجمعة، تفاصيل جديدة عن التفجير الذي استهدف الجانب الايسر لمدينة

الموصل.

وقالت

الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الاعتداء إلارهابي

الجبان الذي حصل مقابل إحدى المطاعم في حي

المثنى بالجانب الأيسر في مدينة الموصل كان بواسطة عجلة مركونة نوع (كيو كيو) صفراء

اللون”.

وأضافت،

أن “التفجير أسفر عن استشهاد رجل امن وفتاة واصابة عشرة اشخاص”.

وكانت

دائرة صحة محافظة نينوى قد اعلنت، اليوم الجمعة، حصيلة انفجار السيارة المفخخة في الجانب

الايسر، من مدينة الموصل.

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