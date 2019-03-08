2019/03/08 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتقلت القوات الأمنية في البصرة، مراسل اذاعة وزارة الداخلية في البصرة أثناء تغطيته لتظاهرة انطلقت وسط المدينة.وقال مصدر في مكتب مرصد الحريات الصحفية في البصرة لـ”ناس” إن “القوات الامنية تواصل احتجاز الصحفي مسلم المياحي مراسل اذاعة وزارة الداخلية، بعد ان فرقت بالقوة تظاهرة انطلقت وسط المحافظة، فيما امتنع المياحي عن الهروب” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تعتقل مراسل اذاعة وزارة الداخلية..



وترفض الإفراج عنه! NAS | موقع ناس الرسمي.

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