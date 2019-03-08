2019/03/08 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهر مقطع فيديو لقاءً أجراه ناشطون مع أحد الخارجين من منطقة الباغوز السورية، وهو بوسني الجنسية. وقال الشخص الذي ظهر معتمراً شماغاً أحمر، وبدا بصحة جيدة، إنه دخل الى سوريا مستخدماً جواز سفره وأن السلطات التركية ختمت له “بالختم الاحمر” دون أن يواجه أي عراقيل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو لعنصر بوسني في داعش: دخلنا من تركيا بجواز السفر..



وببساطة! NAS | موقع ناس الرسمي.

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