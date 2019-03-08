واع/ اخماد حريق مخزن في الكرادة

2019/03/08 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

08/03/2019 22:58:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانه تم اخماد الحريق الذي اندلع في مخزن كيبلات الانترنت بالكرادة.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم، من اخماد الحريق الذي اندلع في مخزن لكيبلات الانترنت خلف مطعم صاج الريف بمنطقة الكرادة وسط بغداد".

واضاف المصدر ، ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".

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