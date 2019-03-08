الإفريقي يحقق انتصاراً ثميناً في قسنطينة

2019/03/08 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، قاد البوركيني باسيرو كومباوري الفريق التونسي للفوز بعد تسجيله لهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45. ويذكر أن الكونغولي ديلان بهمبولا أضاع ركلة جزاء للفريق الجزائري في الدقيقة 58.وسيكون النادي الإفريقي مطالباً بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام ضيفه الإسماعيلي وانتظار تعادل شباب قسنطينة مع مضيفه مازيمبي ليعبر الناديين التونسي والجزائري لربع النهائي. وفي ذات المجموعة، فقد الإسماعيلي المصري كل حظوظ التأهل لربع النهائي عقب تعادله في أرض استاد برج العرب مع مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-1. وبادر الفريق الكونغولي بالتسجيل بواسطة اللاعب إيليا ميشكاك في الدقيقة 40 ثم أدرك عبد الرحمن مجدي التعادل في الدقيقة 55. ويحتل شباب قسنطينة ريادة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يأتي مازيمبي في مركز الوصافة برصيد 8 نقاط والإفريقي في المركز الثالث (7 نقاط) والإسماعيلي أخيراً بنقطتين.

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