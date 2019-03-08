صحيفة : الإنسحاب الأمريكي من العراق .. نتائج كارثية على البلد

2019/03/08 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/SNG- ذكرت صحيفة أميركية أن انسحاب الولايات المتحدة لقواتها من العراق سيكون كارثيا على هذا البلد الذي تحول إلى ملعب للإرهاب، كما أن هذا الانسحاب سيكون كارثيا على الشرق الأوسط الذي ما يزال يعاني من غياب الاستقرار.ونقلت مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية الأربعاء الماضي في مقال للباحث المشارك بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي كريستوفر برودسكي قوله، ...

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