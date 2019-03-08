محدث..نايمكس يقلص خسائره عند التسوية ليتمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية

2019/03/08 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قلصت أسعار النفط خسائرها عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع بيانات نشاط التنقيب بالولايات المتحدة، لتسجل مكاسب أسبوعية.





وقلص الخام الأمريكي خسائره بعد بيانات شركة "بيكر هيوز" التي أشارت إلى تراجع منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة بمقدار 9 منصات لتصل إلى 834 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





وتعرض الخام لخسائر قوية خلال التعاملات مع بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف وظائف بأقل وتيرة في 17 شهراً.





كما أعلنت الصين اليوم أن صادراتها في شهر فبراير الماضي انخفضت بنسبة 20.7%، بعد أن قفزت بنحو 9.1% في يناير السابق له.





فيما أظهر مسح صادر عن "ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس" أن إنتاج أوبك النفطي هبط لأدنى مستوى في نحو 4 سنوات خلال فبراير الماضي وذلك بمقدار 60 ألف برميل يومياً إلى 30.80 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ مارس 2015.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1% إلى 56.07 دولار للبرميل، بعد تجاوزت خسائره 3.5% خلال التعاملات عند 54.52 دولار للبرميل.





وتمكن الخام الأمريكي من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 0.5%.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 65.77 دولار للبرميل.





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