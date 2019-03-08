“ايزيدي 24” تنشر اسماء المحررين اليوم من بلدة الباغوز و البيت الايزيدي يوضح طريقة استلام و تسليم المحررين

2019/03/08 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة حصلت “ايزيدي 24” على اسماء المحررين اليوم من بلدة الباغوز في ريف دير الزور السورية و التي تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي.“روفائيل شيخو” عضو البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كوردستان سوريا زود “ايزيدي 24 ” بأسماء المحررين و هم :- 1-تيسيرة سليمان حسين من قرية كوجو 2- اديبة […]

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