التلفزيون الجزائري: اعتقال 195 شخصا خلال الاحتجاجات

2019/03/08 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس السوداني عمر البشير سلطات الأمن السودانية، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح كافة النساء المعتقلات.

وأفاد مراسل الغد من الخرطوم بأن الرئيس السوداني وجه مدير جهاز الأمن بإطلاق سراح كافة المعتقلات.

ويتزامن قرار الرئيس السوداني مع اليوم العالمي للمرأة، وانطلاق عدد من الاحتجاجات اليوم الجمعة.وشهدت مناطق مختلفة بالخرطوم استجابة لدعوة أطلقها تجمع نقابات المهنيين للتظاهر ضد الرئيس السوداني.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في مواجهة المحتجين.

وفي السياق ذاته، طالبت أحزاب موقعة على وثيقة الحوار المعارضة إلى الدخول في حوار عميق وجاد مع الحكومة.

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