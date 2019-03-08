وزير الاعمار يكشف اسباب التاخر في قرار تحويل الاجور اليومية

2019/03/08 | 23:22

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{بغداد :الفرات نيوز} كشف وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني عن سبب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل الاجور اليومية .وقال ريكاني : "الاخوة الاعزاء موظفي الاجور اليومية كثيراً ما يتسائل الاخوة من اصحاب العمل بالاجور اليومية عن سبب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحد الآن ..



والبعض يكون قاسياً في كلامه ".واضاف "السبب ايها الاخوة موضوعين الاول : أن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تدرسان مسودة عقد ليكون اساساً للتعاقد مع جميع اصحاب العقود والاجراء اليوميين ، الثاني : عدم اطلاق الموازنة الا قبل ثلاثة ايام وليس هنالك جهة واحدة نفذت القرار لحد الآن ".وختم قائلا :صبراً ايها الاخوة ماهي الا ايام ...:.

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