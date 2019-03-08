الجزائر.. 112 إصابة في صدامات المتظاهرين ورجال الأمن

2019/03/08 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصيب العشرات في صدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن في العاصمة الجزائرية.

وأفادت الأنباء بان 112 أصيب شخصا بينهم رجال أمن خلال المواجهات التي تخللت التظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة وسط الجزائر العاصمة.وخ عشرات الآلاف في شوارع العاصمة الجزائرية تنديداً بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.ووصفت وكالة رويترز للأنباء التظاهرات بأنها الأكبر منذ انتفاضات "الربيع العربي" التي عمت دولاً عربية عدة في عام ألفين وأحد عشر، واعتبرتها تحدياً لحكم الرئيس بوتفليقة الذي تولى السلطة في الجزائر منذ عشرين عاماً.وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت خدمة القطارات ومترو الأنفاق في العاصمة وعززت من إجراءاتها الأمنية بهدف منع احتشاد الآلاف في هذه التظاهرات.ودخلت المظاهرات المنددة بترشح بوتفليقة للرئاسة أسبوعها الثالث إذ تشكل تحدياً للرئيس البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يطمح في ولاية خامسة خلال الانتخابات المقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل.وطالب عشرات الآلاف من الجزائريين الرئيس ،الذي شارك في حرب الاستقلال عن الجزائر في الفترة بين عامي 1954 - 1962، بالتنحي عن منصبه، لكنه رغم اعتلال صحته قدم أوراق ترشحه في الانتخابات.انتهى

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