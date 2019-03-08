2019/03/08 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، وفاة طفل شميمة بيغوم التي فرت من لندن للانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، المعروفة إعلامياً باسم "عروس داعش".ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، قوله إن الطفل الذي كان عمره أقل من ثلاثة أسابيع توفي إثر إصابته بعدوى في الرئة.فيما قال مسعف في الهلال الأحمر الكوردي إن الطفل كان يعاني من صعوبات في التنفس، وقد نقل إلى المستشفى مع والدته لكنه توفي في الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الخميس، قبل أن تتم إعادة بيغوم إلى المخيم لدفن الجثمان.وقالت بيغوم في وقت سابق إنها فقدت طفلين بالفعل، وأنها سمّت وليدها الجديد "جرّاح" على اسم مولودها الأول، مضيفةً قالت إنها ليست نادمة على السفر إلى سوريا مع أنها لا توافق على كل ما فعله التنظيم، وتابعت أنها لم تكن ترغب في أن تصبح "فتاة إعلانات" لتنظيم داعش، وأن تريد فقط أن تربي طفلها في مناخ هادئ في بريطانيا.وعُثر على بيغوم التي تبلغ من العمر 19 عاماً، التي غادرت بريطانيا في عام 2015، لتتزوج مقاتلاً هولندياً من التنظيم، يُدعى ياغو ريديك، في أحد المخيمات في سوريا في شهر شباط الماضي، وبعد فترة وجيزة من وضع مولودها، قالت إنها تريد العودة إلى بريطانيا، لكن وزارة الداخلية البريطانية جردتها من جنسيتها دون أن يطال التجريد ابنها.

وقال زوجها الهولندي، الذي يتواجد حالياً في مركز اعتقال لقوات سوريا الديمقراطية، الأسبوع الماضي إنه يرغب في العودة إلى هولندا برفقة بيغوم ونجلهما.

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