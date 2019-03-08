أهداف مباراة

2019/03/08 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباراة فريقي الوحدة والهلال في الدوري السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الـ23 من الدوري.

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