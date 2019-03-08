كلوب يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن

2019/03/08 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن صمته بشأن "لعنة" اللاعب المصري محمد صلاح، في المباريات الست الأخيرة، والتي جعلت منافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي في مهب الريح.

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