الاعلام الأمني: استشهاد رجل أمن وفتاة واصابة عشرة آخرين في الانفجار الارهابي بالموصل

2019/03/08 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني اليوم الجمعة، ان الاعتداء إلارهابي الجبان الذي حصل مقابل إحدى المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر في مدينة الموصل

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