2019/03/08 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت الشرطة التركية، مساء اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة نسائية في وسط مدينة إسطنبول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرة نسائية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرة نسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).