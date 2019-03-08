2019/03/08 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حققت انشودة “أين حقي” للفنان تقي الحسيناوي، أرقام مشاهدات مرتفعة بعد أيام على بثها من أحد مسارح محافظة النجف.ويتجه مجموع مشاهدات الأنشودة بنهاية اليوم (الجمعة 8 آذار 2019) إلى نحو نصف مليون، في جميع منصات التواصل، بينما حققت نحو 250 ألف مشاهدة في صفحة الفنان على فيسبوك وحدها، منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف: انشودة تنتقد “الأحزاب الدينية وسرّاق المناصب” تقترب من نصف مليون مشاهدة! NAS | موقع ناس الرسمي.

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