2019/03/08 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ النجدة تنقذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية

08/03/2019 23:20:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/بغداد/م.ا

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن قوة من نجدة بغداد انقذت فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "فتاة حاولت الانتحار من خلال رمي نفسها من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد".

واضاف المصدر ،ان "قوة من النجدة تمكنت من انقاذها على الفور"، مشيرا الى انه "تم تسليم الفتاة الى مركز امني لاجراء اللازم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ النجدة تنقذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ النجدة تنقذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).