جوارديولا يثق في قدرة سيتي على دحض مزاعم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف

2019/03/08 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا في مزاعم عن انتهاكات ارتكبها مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف بعد أن بدأ الاتحاد القاري للعبة بالفعل تحقيقا في هذا الأمر.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس تحقيقا رسميا في مخالفات محتملة لقواعد اللعب النظيف المالي وهي خطوة رحب بها سيتي في محاولة لوضع حد لتكهنات بشأن عقود رعاية النادي.

ومن ضمن أهداف قواعد اللعب النظيف المالي أنها تمنع الأندية من الحصول على مبالغ غير محدودة عن طريق إيرادات مبالغ فيها لعقود الرعاية من شركات ترتبط بالملاك.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان «أجرينا اتصالات سابقا مع مانشستر سيتي وطلبنا معلومات بشأن المزاعم الأخيرة ونحن في حوار مستمر مع النادي».

«الرابطة لديها لوائح مالية تفصيلية وقواعد صارمة فيما يتعلق بعقود توظيف اللاعبين وملكية الطرف الثالث للاعبين».

وأضاف البيان «نحقق حاليا في هذه الأمور وسنتيح لمانشستر سيتي كل الفرص الممكنة لشرح السياق والتفاصيل المحيطة».

وملكية الطرف الثالث هي عندما تكون حقوق الانتقال مملوكة بشكل كامل أو جزئي للاعب نفسه أو لإحدى الشركات بدلا من ناديه فقط.

وردا على سؤال اليوم الجمعة عما إذا كان يشعر بقلق من تشويه إنجازاته في سيتي بسبب هذه المزاعم قال المدرب بيب جوارديولا للصحفيين..



لا.



بكل تأكيد لا.

وتابع «أدلى النادي ببيان.



لهذا السبب لا يمكنني إضافة أكثر من ذلك.



النادي منفتح تماما ونأمل أن تنتهي هذه الأمور في أقرب وقت ممكن».

وأضاف المدرب الإسباني “أثق كثيرا فيما يفعله النادي لأنني أعرف القائمين على الأمور.



أتمنى أن يتمكنوا من حل هذه المسائل في أقرب وقت ممكن”.

وذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن ملاك سيتي بالغوا في تقدير قيمة إيرادات عقود الرعاية لإظهار الالتزام بقواعد اللعب النظيف المالي.

وأفاد بيان أصدره سيتي أمس الخميس أن مزاعم ارتكاب مخالفات مالية عارية تماما عن الصحة.

وسيستضيف سيتي غدا السبت منافسه واتفورد صاحب المركز الثامن.



وأثنى جوارديولا على خابي جارسيا مدرب واتفورد الذي يبدو أنه يقود الفريق لتحقيق أفضل إنجاز له ​​في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا الذي اختير أفضل مدرب في الدوري الانجليزي لشهر فبراير شباط «ما فعله (جارسيا) أمر لا يصدق.



ستكون هذه المباراة واحدة من أصعب المواجهات التي نخوضها».

في آخر تسع مباريات تمتع واتفورد بلياقة بدنية وكفاءة في تطبيق دفاع رجل لرجل وقوة في ألعاب الهواء وتنظيم جيد… ما حققه يفوق التصور.

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