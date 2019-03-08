انخفاض اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح

2019/03/08 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انخفضت اسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، في بورصة الكفاح فيما استقرت في الاسواق المحلية.وقال مراسل "الغد برس"، ان اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح – بغداد جاءت بقيمة 119.900 دينار عراقي، فيما بين ان اسعار يوم امس جاءت 120.000 دينار.

واضاف، ان الاسواق المحلية تشهد استقراراً في الصيرفات بالعاصمة بغداد، حيث جاء سعر بيع الدولار 120.250 دينار، اما سعر الشراء فجاء بقيمة 119.250 دينار عراقي.

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