2019/03/08 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهد الجنيه الإسترليني خسائر قوية أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدولار مع تزايد الشكوك حول اتمام البريكست.





وتعرضت العملة البريطانية للضغط بعد تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن المملكة المتحدة قد لا تغادر الاتحاد الأوروبي إطلاقاً إذا رفض البرلمان صفقة البريكست التي تفاوضت عليها مع بروكسل.





وأضافت رئيس الوزراء البريطانية أن المملكة المتحدة قضت عدة أشهر في النقاش حول الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل تحسين كافة الخدمات الوطنية، مشيرةً إلى أن اليقين الوحيد الآن هو حالة عدم اليقين المستمرة

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست البديلة في 12 مارس الجاري، على أن تتم عملية الخروج في 29 مارس.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.6% إلى 1.3008 دولار بعد أن سجل 1.2990 دولار خلال التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 18 فبراير الماضي.





كما هبطت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 1% لتصل إلى مستوى 0.8639 إسترليني.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسائر قوية للجنيه الإسترليني مع تزايد عدم اليقين بشأن البريكست) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسائر قوية للجنيه الإسترليني مع تزايد عدم اليقين بشأن البريكست) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).