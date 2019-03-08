2019/03/08 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت حكومة إقلیم كردستان العراق استعدادھا لحل جمیع الخلافات النفطیة والمالیة مع بغداد.





وقالت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، إنها قررت إلغاء الإدخار الاجباري لرواتب الموظفین في الإقلیم، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".





جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئیس حكومة إقلیم كردستان، نیجیرفان البارزاني، عقب انتھاء اجتماع مجلس وزراء الإقلیم المخصص لبحث موضوع رواتب الموظفین.





وصرح البارزاني، أن إلغاء نظام إدخار رواتب الموظفین، مبینا أن "الرواتب ستوزع كاملة دون اي استقطاع بدءا من ھذا الشھر".





من جانبه أفاد سكرتیر مجلس وزراء إقلیم كردستان، آمانج رحیم، بأنه "تقرر تكلیف المجلس الإقلیمي للنفط والغاز بالتفاوض مع الحكومة العراقیة لحل المسائل المالیة والنفطیة العالقة مع بغداد".





والجدير بالذكر، أنه يوجد بإقلیم كردستان ملیون و400 ألف موظف حكومي، وكانت حكومة الإقلیم تخصص 850 ملیار دینار (714 ملیونا 286 ألف دولار) لدفع رواتبھم قبل الأزمة المالیة التي عصفت بالإقلیم، ما أدى الى تقلیص ھذا المبلغ إلى 450 ملیار دینار(378 ملیونا و151 ألف دولار).





وقررت حكومة الإقلیم فرض نظام الإدخار الإجباري لرواتب الموظفین في فبراير 2016، نظرا لأن إیراداتھا الشھریة كانت تبلغ 500 ملیون دولار ومنھا 350 ملیون دولار عن طریق بیع النفط و150 ملیون دولار من مصادر الإیرادات الداخلیة الأخرى.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان: مستعدون لحل جميع الخلافات المالية والنفطية مع العراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان: مستعدون لحل جميع الخلافات المالية والنفطية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).