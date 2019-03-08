البنتاغون: سيكون لشراء تركيا منظومة

2019/03/08 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلحذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، من أنه في حال اشترت تركيا منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته تشارلز سامرز، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وقالت سامرز، "إذا اشترت تركيا إس-400، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على مستوى علاقاتنا العسكرية".وأضافت أن "حصول تركيا على مقاتلات إف-35، ومنظومة باتريوت، لن يتحقق في حال إصرارها على شراء المنظومة الروسية".وحول تفسير عبارة "عواقب وخيمة"، قالت المتحدثة إنها تقصد بأن الجانب التركي لن يستطيع الحصول على مقاتلات "إف-35" ومنظومة "باتريوت".وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تلويح واشنطن بالامتناع عن تزويد تركيا بمقاتلات "إف 35" التي تشارك في تصنيعها، "يتنافى مع القانون والمنطق"، خصوصا في وقت يتلقى فيه الطيارون والتقنيون والضباط الأتراك التدريب بشأن هذه المقاتلات بالولايات المتحدة.وقبل أيام، شدّد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم إعطاء تركيا طائرات "إف-35" لتركيا حال مضيها قدمًا في شراء المنظومة الروسية. وفي مقابلة متلفزة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، تصريحات سكاباروتي، معربًا عن استيائه "لازدواجية" الدول التي تطالب تركيا بعدم إكمال الصفقة، وصمتها حيال دول أخرى تمتلك منظومة "إس- 300" الدفاعية، مثل اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا.

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