في مخيم بسوريا.. وفاة رضيع داعشية جردتها بريطانيا من الجنسية

2019/03/09 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، إن الرضيع الذي وضعته شاميما بيجوم، الشابة التي غادرت لندن للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، قد توفي.

وجردت بريطانيا بيجوم، التي توفي طفلاها الأكبر سنا في وقت سابق، من الجنسية الشهر الماضي لأسباب أمنية بعد اكتشاف وجودها في مخيم احتجاز في سوريا.

وغادرت بيجوم (19 عاما) لندن للانضمام إلى تنظيم داعش عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.



وكانت تسعى للعودة إلى أوروبا بطفلها الثالث الذي وُلد قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن الطفل مات.

وقالت بيجوم في مقابلات مع وسائل إعلام إنها أطلقت على ابنها اسم جراح.

وتزوجت بيجوم من ياجو ريديك وهو مسلح هولندي من أنصار تنظيم داعش استسلم للمقاتلين السوريين واحتجز في مركز اعتقال كردي في شمال شرق سوريا.

كان محامي أسرة قد قال في وقت سابق اليوم إن هناك تقارير قوية لكن غير مؤكدة حتى الآن عن وفاة ابن شاميما.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية الآن السيطرة على آخر جيب من الأراضي تابع لتنظيم داعش في شرق سوريا.

وأبطأت القوات هجومها على جيب المتشددين في الباغوز قرب الحدود مع العراق للسماح لآلاف الأشخاص بالخروج منه في عمليات هروب جماعية استمرت أسابيع.

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