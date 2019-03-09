عبدالمهدي: آن الأوان لإقرار الحقوق وتحقيق الأمن

2019/03/09 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الجمعة، أن الاوان قد آن بعد التضحيات الجسام ان ينعم الشعب

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