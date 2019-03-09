البشير يوجه باطلاق سراح جميع النساء المعتقلات..وإعادة النظربعقد الميناء الجنوبي

2019/03/09 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، باطلاق سراح جميع النساء المعتقلات في الأحداث الاخيرة، مؤكدا حرص الدولة علي استتباب الأمن والسلام في كافة أنحاء البلاد.





كما طالب البشير، اليوم الجمعة، نظارات عموم قبائل شرق السودان وأعيان ورموز وفعاليات مجتمع الشرق بإعادة النظر في عقد الشركة الفلبينية الخاص بتشغيل الميناء الجنوبي حتي يكون منصفا لأهل السودان وتشكيل لجنة قومية لحل مشكلة مياه شرق السودان،

وأكد البشير، أن الحكومة القادمة حكومة كفاءات لامجال فيها للمحاصصة والمحاباة والحزبية، مبينا أن اختيار محمد طاهر ايلا لمنصب رئيس الوزراء جاء لإحياء الامل في نفوس السودانيين.





أصدر الرئيس السوداني اليوم، عددا من القرارات الجمهورية، تتضمن ترقية عدد من الضباط إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد محدود من الضباط إلى التقاعد.





والجدير بالذكر، أن قرارات الرئيس عمر البشير تأتي في ظل استمرار المظاهرات في مدن السودان المعارضة للحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة العربية، فضلاً عن تدري الأحوال المعيشية.





وفي 22 فبراير الماضي، قام عمر البشير بحل الحكومة المركزية في البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة عام.





وأصدر البشیر في 23 فبراير الماضي، مرسوما بتعیین 18 والیا جمیعھم ینتمون للأجھزة النظامیة من شرطة وجیش وأمن بھدف تسییر أعمال الحكومة الجدیدة.





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