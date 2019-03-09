بالصور..تفجير إرهابي بالعراق يسفر عن مقتل اثنين بينهما طفلة

2019/03/09 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت السلطات الأمنية في العراق عن مقتل اثنين بينهما طفلة وإصابة 10 آخرين في تفجير إرهابي بمدينة الموصل.





وذكرت خلية الإعلام الأمنية، اليوم الجمعة، أن التفجير الإرهابي حدث في الجانب الأيسر لمدينة الموصل عند إحدى المطاعم في حي المثنى، وفقاً لوكالة "واع".





وتابعت، أن التفجير تم بواسطة سيارة مركونة نوع "كيو كيو" صفراء اللون، وأسفر عن مقتل رجل أمن وفتاة، وإصابة 10 آخرين.





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