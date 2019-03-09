علي عدنان ينتقل الى “فانكوفر وايتكابس” الكندي

2019/03/09 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتفق لاعب المنتخب الوطني وناي التلانتا السابق، علي عدنان، مع نادٍ أميركي للاتنتقال اليه على سبيل الاعارة حتى الصيف المقبل.

وذكر موقع سكاي سبورت إيطاليا واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اللاعب علي عدنان سينتقل الى نادي فانكوفر وايتكابس الاشط في دوري الـMLS الاميركي”.

واوضح الموقع ان “الظهير العراقي الأيسر، سينضم على سبيل الإعارة الى الفريق الكندي حتى 30 حزيران المقبل”.

وكان عدنان هو أول لاعب عراقي يلعب في الدوري الإيطالي، بعدما انتقل إلى أودينيزي عام 2015، قبل ان ينتقل الى اتلانتا في الانتقالات الصيفية الماضية.

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