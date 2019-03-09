وزير يكشف عن دراسة مسودة عقود جديدة تشمل موظفي العقود والاجراء اليوميين

2019/03/09 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، عن دراسة تقوم بها وزارتي العمل والمالية بشأن مسودة عقد ليكون اساساً للتعاقد مع اصحاب العقود والاجراء اليوميين

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