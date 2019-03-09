مسؤول قطري يعلق على دول خليجية قد تشارك في مونديال 2022

2019/03/09 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى ردود الأفعال القطرية على محاولات فيفا حاليا لكي يكون تنظيم كأس العالم 2022 مشتركا بين قطر ودول خليجية أخرى.

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