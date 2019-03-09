في حوار نادر... ماذا قال الوليد بن طلال عن محمد بن سلمان و

2019/03/09 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بتصريحات جديدة، تحدث فيها عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال لقاء انفرد به أحد البرامج السعودية.

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