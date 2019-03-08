وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون تقرر الاستقالة من منصبها

2019/03/09 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كما قررت وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون التي اعتبرت منذ فترة أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع المقبل، الاستقالة من منصبها.

جاء قرار ويلسون بعد نحو عامين من قيادتها لسلاح يمثل العماد الرئيسي للحملات الأمريكية في سوريا وأفغانستان.

وأبلغ مسؤول أمريكي رويترز أن ويلسون، التي تعتزم العودة للمجال الأكاديمي، لم يطلب منها أحد في إدارة الرئيس دونالد ترمب الرحيل كما أنها لم تستقل تحت أي ضغط.

وقال المسؤول إن ويلسون تعتزم ترك منصبها في الحادي والثلاثين أيار المقبل إذا وافق مجلس أمناء جامعة تكساس على اختيارها لرئاسة الجامعة في مدينة إلباسو.

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