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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مجلس نينوى: جهات سياسية وراء تفجيرات الموصل

08/03/2019 23:59:00 PM |

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واع/الموصل/م.ا

عزا نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، اليوم الجمعة، الخروقات الأمنية في المحافظة إلى جهات سياسية لم يسمِّها، فيما أشار إلى أن هذه الجهات وراء انفجارات الموصل.

وذكر قبلان في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "المجلس عقد جلسة استثنائية السبت الماضي بسبب الخروقات الأمنية وتم تشكيل لجان تحقيق في الموضوع وسوف يكون لدينا إعلان نتائج لهذه الخروقات نهاية الأسبوع الجاري أو المقبل كأقصى حد".

وأضاف أنه "هناك جهات سياسية لا تريد استقرار المحافظة وتعمل على زعزعة استقرارها بأي شكل من الأشكال"، مبينا أن "الانفجار الذي حصل اليوم في الجانب الأيسر من مدينة الموصل هو تقصير أمني ويجب تكثيف الجهد الاستخباري بشكل دقيق لعدم تكرار هذه الحالات".

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى قد أفاد، مساء اليوم، بسقوط عدد من الضحايا في انفجار سيارة مفخخة في أيسر مدينة الموصل، فيما أشار إلى أن الانفجار استهدف موكبا لمدير الأمن الوطني بالمحافظة.

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