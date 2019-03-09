استشهاد عنصرين من الحشد في انفجار بجرف الصخر

2019/03/09 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر امني، السبت، باستشهاد عنصرين من الحشد الشعبي بانفجار عبوة نافسة استهدفت عجلتهم ضمن قاطع الفاضلية في جرف النصر.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للواء ٤٧ حشد شعبي ضمن قاطع الفاضلية في جرف النصر مااسفر عن استشهاد اثنين من عناصر الحشد”.

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