مسيرات سلمية بالعاصمة الجزائرية للمطالبة بالتغيير

2019/03/09 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: خرجت مظاهرات بالعاصمة الجزائرية للمطالبة بالتغيير السياسي، في ظل تواجد مكثف للعنصر النسوي، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة.





ورفع المتظاهرون، اليوم الجمعة، الأعلام الوطنية ولافتات تؤكد مجددا على الطابع السلمي للمسيرات وتعبر عن رفضها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مرددين شعارات منها "جيش شعب خاوة خاوة"، "الجزائر حرة ديمقراطية"، "الجزائر واقفة" و "لا للفساد والرشوة"، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر.





وأفادت الوكالة، أن قوات الأمن اضطرت في بعض الأحيان إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين لتفادي وقوع أي تجاوزات تمس بسليمة المسيرات وبالأمن العمومي.





وشهدت مسيرات الجمعة مشاركة شخصيات سياسية ووطنية الى جانب وجوه من الوسط الثقافي والفني.





والجدير بالذكر، أن السلطات الجزائرية أوقفت اليوم، خدمات القطارات والمترو في العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة قبل احتجاجات متوقعة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.





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