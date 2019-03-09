محدث.. الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ أداء أسبوعي بـ2019

2019/03/09 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة بعد تقرير الوظائف وتزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي في 2019.





وقاد قطاعا السلع الكمالية والطاقة خسائر البورصة الأمريكية، فيما كان سهما "إكسون موبيل" و"فايزر" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وتمكنت "وول ستريت" من تقليص خسائرها عند نهاية التعاملات بعد هبوط قوي خلال الجلسة على إثر بيانات رسمية ذكرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 20 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وهي أبطأ وتيرة لإضافة وظائف جديدة منذ سبتمبر 2017.





بينما ارتفعت الأجور بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة في نحو 10 سنوات على أساس سنوي، مع تراجع معدل البطالة إلى 3.8%.





وفي بيانات أخرى، ارتفعت تصاريح وعمليات بناء المنازل بالولايات المتحدة خلال يناير الماضي.





كما أثرت البيانات السلبية في الصين على معنويات المستثمرين، حيث تراجعت صادرات بكين بأكثر من 20% خلال فبراير الماضي.





ومن جانبه ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقد صفقة تجارية مع الصين سوف يساهم في ارتفاع قوي للأسهم.





وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.09% إلى 25450.1 نقطة، بعد أن تجاوزت خسائره 200 نقطة خلال التداولات، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.2%.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 2743.06 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.2%، ليسجل هبوطاً أسبوعاً بنحو 2.1%.





فيما انخفض "ناسداك" بنحو 0.2% إلى 7408.1 نقطة، ليتراجع بنسبة 2.4% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 97.350.





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