العثور على أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بريف دمشق

2019/03/09 | 00:57

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االعثور على أسلحة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في أطراف

بلدة #يلدا بريف #دمشق

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