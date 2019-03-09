2019/03/09 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مساء الجمعة مجهولون النار على مركبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس في محافظة الوسطى بقطاع غزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يطلقون النار على مركبة لقيادي بحركة فتح...وعباس يدين محاولة الاغتيال) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يطلقون النار على مركبة لقيادي بحركة فتح...وعباس يدين محاولة الاغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).