اليمن...حكومة الإنقاذ تغلق 150 محل صرافة وتتهم بنك عدن بتجريف العملة

2019/03/09 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليوم الجمعة، إغلاق أكثر من 150 محل صرافة غير مرخص ومخالف لتعليمات البنك المركزي اليمني بصنعاء.

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