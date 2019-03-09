معركة بين ترامب والحزب الديمقراطي حول «معاداة إسرائيل»

2019/03/09 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد من واشنطن، بأن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي قد أعلنوا رد فعلهم تجاه اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهم بمعاداة إسرائيل.

وأبدى نوابا بالكونجرس عن المعسكر الديمقراطي سخريتهم من هذا الاتهام قائلين إنهم حريصون على مصالح إسرائيل مع الحفاظ على سمعة أمريكا التي تدهورت في عهد ترامب.وقال مراسلنا إلى أن الحزب الديمقراطي عرقل بعض الاتفاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة منها مذكرة التعاون الأمني من عهد الرئيس السابق أوباما التي لم تمرر حتى الآن بالكونجرس بسبب اعتراض مشرعين.

وأشار إلى أن انتقادات النائبة الديمقراطية إلهان عمر لتدخل اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكي، تم استخدامه من جانب ترامب والمعسكر الجمهوري.

وأضاف أن ترامب، دخل على الخط من الوهلة الأولى واستغل موقف إلهان عمر لكسب أصوات اليهود الأمريكيين لصالحه.

وإلهان عمر هي سياسية أمريكية من أصل صومالي، تنتمي للحزب الديمقراطي الأمريكي، فازت بعضوية مجلس نواب ولاية مينيسوتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتصبح أول مسلمة في مجلس تشريعي بأمريكا.

وكانت عمر انتقدت في تصريحات لها الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط (لوبيات) وراء هذا الدعم، لا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة “معادية للسامية”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر لتقديم استقالتها، بعد أن نشرت تغريدات وُصفت بأنها معادية للسامية.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي بأنه بات معاديا لإسرائيل واليهود.

وقال ترامب في تصريحات صحفية ردا على تصويت مجلس النواب لصالح قرار يدين أشكال الكراهية بوجه عام، إن تصويت مجلس النواب مخزي وأمر سيء والسياسيون في بلده يعلمون ذلك.

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