كين يتألق ويوفنتوس يقسو على أودينيزي بغياب رونالدو

2019/03/09 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف مويس كين الأضواء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي 4-1 يوم الجمعة في الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وقاد كين (19 عاماً) يوفنتوس لتحقيق فوزه الخامس توالياً في المسابقة بتسجيله ثنائية في الشوط الأول (11 و39).وأضاف الألماني إيمري كان (67 من ركلة جزاء) والفرنسي بلاز ماتويدي (71) الهدفين الثالث والرابع تحت أنظار رونالدو الذي فضّل أليغري إراحته لموقعة الإياب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وتلقى يوفنتوس الذي غاب عنه الكرواتي ماندزوكيتش وكيليني أيضاً هدفاً قبل ست دقائق من النهاية سجله البديل كيفن لاسانيا.وكان يوفنتوس خسر ذهاباً أمام أتلتيكو مدريد 2-0 وهو يتصدر الدوري الإيطالي حالياً برصيد 75 نقطة ويبدو قريباً جداً من حسم اللقب خاصة وأنّه يبتعد عن نابولي الثاني بفارق 19 نقطة مؤقتاً.

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