وفد أمريكي يزور تللسقف لغرض الاطلاع على المشاريع الممولة من قبلهم

2019/03/09 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد يمثل الولايات المتحدة الأمريكية يزور تللسقف ايزيدي 24 _ لؤي عزبو زار وفد من حكومة الولايات الامريكية اليوم تللسقف ,وضم الوفد السيدة ستيفاني من مكتب نائب الرئيس الأمريكي والسيد ماثيو من المكتب الأبيض وسعادة القنصل العام الأمريكي في أربيل السيد ستيف فيكن والسيد ماكس بريموراك الممثل الخاص لبرنامج مساعدة الأقليات في العراق.وكان في […]

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