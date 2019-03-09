2019/03/09 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، يوم الجمعة إن بلاده لن تستخدم القوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، التي وفقا له ترفضها سلطاتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: لن نستخدم القوة لإدخال المساعدات إلى فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: لن نستخدم القوة لإدخال المساعدات إلى فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).